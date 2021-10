Trasloco dell’Area Materno Infantile all’ospedale di Cento: Dal 5 ottobre si riapre in un’unica sede più funzionale e accogliente

L’Area Materno Infantile dell’ospedale Santissima Annunziata di Cento trasloca da via Cremonino 18 a via Vicini 2, in ambienti più grandi, funzionali e accoglienti. Dopo il trasferimento degli arredi e il collaudo delle tecnologie (che porteranno a una sospensione del servizio lunedì 4 ottobre), l’inizio delle attività nella nuova sede è fissato nella giornata di martedì 5 ottobre.

La novità più importante riguarda l’unificazione degli ambulatori ospedalieri e consultoriali in un unico spazio di specialistica ambulatoriale e consultorio che possa accogliere la donna a 360° per rispondere a tutte le diverse esigenze nelle varie fasi della vita.

Nella nuova sede – situata nei locali dell’ex pronto soccorso, con accesso dall’entrata principale dell’ospedale in via Vicini 2 – troveranno quindi spazio gli ambulatori ginecologici, ostetrici ed ecografici, oltre a tutti i servizi offerti dal centro Salute Donna quali Spazio Giovani, Spazio Immigrati, ambulatorio di sostegno psicologico e ambulatorio di sostegno all’allattamento al seno.

L’inaugurazione del 5 ottobre coinciderà con l’allestimento nei nuovi spazi della mostra fotografica “Una goccia di latte… un mare di amore”, in esposizione fino al 31 ottobre, in occasione della SAM – Settimana Mondiale dell’Allattamento. In mostra le mamme del nostro territorio che hanno frequentato i corsi di accompagnamento alla nascita, ritratte mentre allattano il proprio bambino. Un gesto naturale quanto importante, che intende far sentire le donne immediatamente accolte in un ambiente intimo e sicuro.