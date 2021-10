LIDO ESTENSI: spaccio di cocaina, arrestato un cittadino straniero.

Nella tarda serata di ieri, militari della Stazione Carabinieri di Lido Estensi, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, procedevano alla perquisizione di H.E., albanese 22enne residente a Lido Pomposa, trovandolo in possesso di cinque dosi di “cocaina”; allargando la perquisizione al domicilio del giovane, sempre a Lido di Pomposa, trovavano la somma contante di circa 2000 Euro ritenuta profitto dello spaccio. L’uomo veniva arrestato dai Carabinieri operanti; l’Autorità Giudiziaria ne disponeva la collocazione ai domiciliari, in attesa di giudizio.

