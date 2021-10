IL PREFETTO MICHELE CAMPANARO INCONTRA A PALAZZO DON GIULIO D’ESTE IL NEOELETTO SINDACO DI CENTO EDOARDO ACCORSI

Nella mattinata di oggi, presso Palazzo don Giulio d’Este, il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto il neoeletto Sindaco del Comune di Cento, Edoardo Accorsi per una conoscenza personale ed un primo confronto sulle problematiche riguardanti il territorio centese.

Il Prefetto si è congratulato per il riconoscimento ottenuto dalla comunità cittadina con l’elezione ed ha formulato al neoeletto Primo cittadino i migliori auguri per l’impegnativo lavoro che sarà chiamati a svolgere, assicurando il pieno supporto della Prefettura.

Il Rappresentante del Governo si è poi soffermato su alcuni importanti temi di interesse comune, dalla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla sicurezza urbana, alla gestione dell’accoglienza per i richiedenti asilo, ai temi dell’economia, del mondo del lavoro e del disagio sociale.“Sono certo che in un territorio pieno di valori come quello centese – ha affermato il Prefetto – anche con il Sindaco Accorsi si potrà sviluppare quel rapporto di leale collaborazione e quella forte sinergia istituzionale grazie alla quale Cento, con la sua strategica collocazione geografica baricentrica rispetto a realtà come Ferrara, Bologna e Modena, ha proseguito nel suo importante percorso di crescita dopo il terremoto del 2012, così come saprà sicuramente superare le difficolta connesse all’attuale emergenza pandemica “.