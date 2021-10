Domani mercoledì 27 ottobre riapre il pubblico il “#Punto di #Ascolto” di XII Morelli.I nostri operatori saranno a disposizione per ricevere i cittadini, dalle 09.00 alle 11.00 tutti i #mercoledì, in via XII Morelli 65 (sopra il circolo Arci).

Navigazione articoli