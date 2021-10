TERRE DEL RENO: Falso controllore della rete idrica scoperto e messo in fuga dalla vittima

Nella mattinata odierna un finto controllore della rete idrica si era presentato presso l’abitazione di una donna 77enne di Terre del Reno, dicendole che doveva provvedere a dei controlli e che, per sicurezza, ella doveva riporre i propri gioielli all’interno del frigorifero, altrimenti potevano venire danneggiati da delle sostanze chimiche utilizzate dal tecnico. La donna, senza farsi confondere dalla sicurezza dell’uomo, chiedeva subito l’intervento dei Carabinieri. Accortosi di quanto stava accadendo, il finto controllore si dava ad una fuga precipitosa, prima dell’arrivo dei militari. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Stazione, per identificare il malfattore. Nelle ultime settimane, nella provincia, è il secondo caso in cui questo tipo di reati viene scongiurato dalla reazione delle vittime, probabilmente anche grazie alle campagne di sensibilizzazione portate avanti nel tempo dalle forze di polizia, unitamente ad altri enti ed associazioni locali.

OSTELLATO: Scoperta autrice di furto ad anziani con tecnica dell’abbraccio

Il 22 ottobre, una anziana di Ostellato era stata avvicinata da una giovane donna che, “attaccando bottone” con un pretesto, le sottraeva la catena d’oro che portava al collo, utilizzando la tecnica dell’abbraccio. La vittima si era rivolata alla locale Stazione dei carabinieri che, a conclusione di una meticolosa attività d’indagine, ha identificato e denunciato l’autrice del fatto: si tratta di una trentenne di origine rom. Dopo averle dato un volto, i militari sono ora impegnati nel suo rintraccio.