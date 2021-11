BASKET: Tramec Cento 72 – Forlì 74

Bella partita all’UNIEURO ARENA, che vede la Tramec Cento, fare una buona prestazione nonostante la mancanza di Giacomo Zilli, il quale avendo un infiammazione all’anca a seguito di un colpo è rimasto in panchina tutta la gara.

All’intervallo la Tramec Cento ci va con 4 punti di vantaggio ed un tiro realizzato da Alex Ranuzzi allo scadere da 3 punti.

Nel terzo quarto un James in ottime condizioni, con anche una schiacciata nel finale che avvicina ad un punto di distanza la Tramec Cento a Forlì.

Nell’ultimo quarto è una gara punto a punto, fino a due minuti dalla fine dove Forlì va avanti di 10 punti, nell’ultimo minuto la Tramec Cento però tenta di recuperarli, con grande concentrazioni e si porta a meno 2, ma i secondi a disposizione terminano e quindi non riesce a vincere l’incontro.

La dichiarazione di Coach Mecacci in sala stampa “Peccato, non aver potuto giocare alla pari questo incontro, l’assenza di Zilli ha danneggiato il nostro gioco, dove il lungo è fondamentale. La squadra ha dato continuità alle ultime due gare, l’atteggiamento è stato quello necessario su cui ripartire, anche se non fa chiaramente piacere perdere.

Mi sento comunque di fare i complimenti alla squadra che ha giocato una pallacanestro solida, impedendo agli avversari di non entrare nel ritmo se non nel finale”.

Nota a margine della gara, una bellissima cornice di pubblico centese, presente in trasferta, con 3 pullman, durante l’incontro hanno sostenuto la Tramec Cento senza mai fermarsi.