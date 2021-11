Consiglio Comunale di Cento lunedì 8 novembre 2021

E’ convocato in seduta ordinaria, presso il “Palazzo del Governatore” secondo piano “Sala dell’identità Civica Albano Tamburini” in Piazza del Guercino, 39 – Cento, per il giorno lunedì 8 novembre 2021 alle ore 21.00 e per il giorno martedì 9novembre 2021 alle ore 21.00 (per l’eventuale continuazione dell’argomento non trattato nella seduta precedente) ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno di martedì 9novembre 2021 alle ore 21.30.

Per il pubblico, munito di green pass, che vorrà essere presente alla seduta sarà aperta ‘Sala Zarri’ al primo piano del “Palazzo del Governatore”, predisposta secondo la normativa anti-Covid, dove verrà adibito il collegamento su schermo. L’accesso alla Sala consigliare sarà consentito esclusivamente ai Consiglieri comunali per garantire il rispetto della normativa anticontagio da Covid-19.

È inoltre possibile seguire la seduta in diretta da remoto collegandosi alla pagina http://video.comune.cento.fe.it/.

L’ordine del giorno:

Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale e convalida degli eletti; Giuramento del Sindaco ai sensi del D.Lgs. 267/2000 – art. 50, comma 11; Comunicazione del Sindaco sulla nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco; Elezione del Presidente dell’Assemblea; Elezione del Vice Presidente dell’Assemblea; Definizione degli indirizzi per nomine, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni; Nomina commissione elettorale comunale; Ratifica deliberazione assunta d’urgenza dalla Giunta comunale – atto n. 138 del 13.08.2021 “Variazione al Documento unico di Programmazione ed al Bilancio di previsione 2021/2023 – Annualità 2021 – Applicazione avanzo di amministrazione vincolato fondi covid-19”.