Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Argenta sono intervenuti presso il negozio Tigotà, di Via Nazionale, ove il responsabile aveva sorpreso una donna che si stava appropriando di dei prodotti cosmetici. I militari accertavano trattarsi di una 39enne, di nazionalità rumena, che aveva tentato di rubare della merce del valore di circa 150 Euro. Per tale fatto, la donna è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

