Sabato, vittoria in casa del Fiorano per 1 a 0: goal di Carpeggiani

Sarà Alessandro Semeraro il nuovo mister della Centese Calcio, che avrà il compito di guidare la squadra nel riportare la squadra in più tranquille zone di classifica E’ su di lui che fa affidamento il consiglio di amministrazione dopo la difficile scelta dell’esonero del mister Luca Vinci e una settimana di riflessioni durante la quale è stato Paolo Govoni, allenatore della juniores,a sedere in panchina e ottenere sabato scorso anche la tanto attesa prima vittoria di campionato. Successo importantissimo con il risultato di 1 a 0 contro il Fiorano, siglato fuori casa dal capitano e bomber Carpeggiani.

Una panchina prestigiosa, quella di Cento, che può vantarsi anche di aver avuto allenatori che poi han diretto anche la nazionale italiana e che, tra i diversi candidati che si sono affacciati alla società in questi giorni, ha dunque visto la nomina di Semeraro dopo un’attenta, ampia e precisa valutazione che ha portato alla firma con Semeraro. Si è dunque scelto un allenatore che, tra le diverse caratteristiche, potesse vantare anche la conoscenza del campionato modenese e delle squadre avversarie così da prepararsi ad affrontare al meglio le prossime imminenti sfide .

Classe 1966, residente a Cavezzo, Semeraro è un allenatore di grande esperienza. Dapprima calciatore con trascorsi in serie D, ha proseguito la carriera come allenatore sedendo, tra le altre, per 4 anni sulla panchina del Folgore Rubiera in Eccellenza, categoria superiore rispetto alla Centese. Un uomo che viene definito di forte determinazione e carattere, oltre che profondo conoscitore del calcio dilettantistico.

“Inizio con grande entusiasmo, felice di esser stato scelto da questo club che vanta un importante blasone – dice Semeraro – la situazione è difficile, si è in fondo alla classifica e c’è da invertire la rotta. Abbiamo 14 partite davanti e dall’allenamento di domani inizieremo a provarci”. Primo momento dunque di incontro tra la squadra e il nuovo mister.



Intanto sabato è arrivata la prima attesissima vittoria dopo tante giornate sfumate all’ultimo momento. “Sapevamo sarebbe stata dura e con ritmi altissimi – commenta il direttore sportivo Giuseppe Gagliardi – la squadra nonostante la settimana caratterizzata dall’esonero di Vinci che ha segnato tutti, si è dimostrata all’altezza di una partita così importante dove abbiamo provato di mettere in campo tutte le nostre capacità e che alla fine con un goal del nostro capitano Carpeggiani abbiamo portato a casa. Questi tre punti fondamentali, sul campo di un’ottima squadra come il Fiorano, ci permettono di agganciare il treno salvezza. Siamo consapevoli di quando ci sarà da lavorare per conquistare l’obbiettivo. I ragazzi hanno dimostrato ancora una volta che sarà dura per chiunque fare punti contro di noi”.

