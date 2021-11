Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Cambio della guardia nella sezione Centese dell’associazione nazionale Carabinieri, è Walter Chessa, 57 anni, il nuovo presidente. subentra a Ignazio Messina “voglio ringraziare il presidente uscente, considera Chessa, per il prezioso lavoro svolto, continueremo nel prossimi mesi la collaborazione a tutto campo con l’amministrazione comunale, oltre a svolgere con attenzione e senso civico le attività di rappresentanza e di volontariato che ci hanno già visti protagonisti al servizio della nostra comunità”

la sezione ANC di Cento è nata il 26/06/1958 e può contare su 213 soci,

ha sede in Cento, via Ponte Reno 15.

Indirizzo email cento@sezioni-anc.it

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20