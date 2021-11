Conversione dei posti letto presso il Settore C Medicina dell’Ospedale di Cento da oggi, 27 novembre, diventa settore Covid

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

A causa della nuova situazione epidemiologica, che ha determinato nella provincia di Ferrara un aumento nella necessità di posti letto per i ricoveri dei pazienti Covid positivi, si è resa necessaria la conversione del settore C della Medicina dell’Ospedale di Cento in settore riservato a pazienti Covid.

Il settore Covid sarà operativo a partire dal pomeriggio di oggi, sabato 27 novembre, con 10 posti letto che potranno essere ulteriormente aumentati in caso di necessità. Per l’Azienda Usl di Ferrara la trasformazione all’Ospedale di Cento del settore C del reparto di Medicina per pazienti covid positivi, si va ad aggiungere ai 10 posti letto già presenti all’Ospedale del Delta.

