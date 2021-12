CREDEM: FITCH MIGLIORA I RATING

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Oggi Fitch Ratings ha rivisto al rialzo il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di Credem a “BBB” da “BBB-” e

il Viability Rating (VR) a “bbb” da “bbb-“. L’Outlook sull’IDR a lungo termine è Stabile.

L’azione di rating segue l’upgrade, del 3 dicembre 2021, del rating sovrano dell’Italia a ‘BBB’/Stabile da ‘BBB-

‘/Stabile, che rappresentava il limite superiore al rating di Credem. L’aggiornamento del rating sovrano

dell’Italia e le sue migliori performance e prospettive economiche hanno sostenuto anche la revisione del

contesto operativo per le banche italiane a ‘bbb’ da ‘bbb-‘.

Per quanto riguarda Credem, l’upgrade dei rating riflette principalmente i benefici di un contesto più forte

e stabile, che dovrebbe tradursi in una riduzione dei rischi e sostenere la performance della qualità del

credito della banca, storicamente migliore rispetto alla media del settore domestico. I rating di Credem

riflettono anche il consolidato posizionamento nel settore del wealth management e assicurativo, che le

garantisce una maggiore diversificazione dei ricavi rispetto alla maggior parte dei concorrenti nazionali.

In seguito alla suddetta azione di rating, i rating assegnati a Credem sono i seguenti:

 Rating a lungo termine: portato a ‘BBB’ da ‘BBB-’, Outlook Stabile

 Rating a breve termine: confermato a ‘F3’

 Viability Rating: portato a ‘bbb’ da ‘bbb-’

 Long-Term Deposit Rating: portato a ‘BBB+’ da ‘BBB’

 Short-Term Deposit Rating: portato a ‘F2’ da ‘F3’

 Derivative Counterparty Rating: portato a ‘BBB(dcr)’ da ‘BBB-(dcr)’

 Senior non Preferred debt: portato a ‘BBB-’ da ‘BB+’

 Subordinated Debt: portato a ‘BB+’ da ‘BB’

