OPEN DAY IN PRESENZA AL BASSI BURGATTI SABATO 18 DICEMBRE 2021

Secondo appuntamento di “SCUOLA APERTA” all’istituto Bassi Burgatti, sabato 18

dicembre 2021. Genitori e studenti sono invitati ad incontrare docenti e studenti per

conoscere l’offerta formativa e visitare i nostri laboratori. Il pomeriggio di open day

è organizzato su 3 turni da un’ora: dalle 15.00 alle 16.00 ; dalle 16.00 alle 17.00 ;

dalle 17.00 alle 18.00 . Per partecipare è necessario effettuare un’iscrizione per

ciascun partecipante, sia genitore che studente. Per accedere ai locali dell’istituto, i

genitori devono esibire il certificato verde (green pass). Prossimo appuntamento ON

LINE sabato 15 gennaio 2022 dedicato alla presentazione dei settori, con il

seguente orario: dalle 15.00 alle 16.00 Liceo scientifico opzione scienze applicate;

dalle 16.00 alle 17.00 Settore tecnologico; dalle 17.00 alle 18.00 Settore economico

Tutte le informazioni sul sito www.isit100.fe.it

