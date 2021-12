FERRARA: contrasto allo spaccio nella zona G.A.D

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

I Carabinieri della Compagnia di Ferrara, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio degli stupefacenti svolto nella zona G.A.D., hanno trovato una busta di plastica, occultata in Piazzale dei Giochi, contenente 13 dosi di cocaina chiuse in palline di cellophane. Il peso complessivo delle dosi è di circa 7 grammi. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dello spacciatore che utilizza tale “deposito” per l’attività di spaccio. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.

– Nel comune di Comacchio, sulla statale Romea altezza Mercatone Uno, una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta per uno scontro tra un’automobile ed un daino, in cui l’animale è rimasto ucciso. La situazione era particolarmente pericolosa per la circolazione stradale, a causa della fitta nebbia. I militari hanno provveduto alla gestione della viabilità. L’automobilista, ferrarese, è risultato incolume, mentre la carcassa del daino è stata recuperata dal servizio di Ostellato. L’automobilista potrà chiedere il risarcimento del danno alla Regione.

