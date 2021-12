RITORNA LA RASSEGNA DEI PRESEPI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO” DI CENTO

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Dopo la sospensione del precedente anno scolastico a seguito delle restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria, ritorna la rassegna dei presepi costruiti dagli alunni e dalle alunne della scuola secondaria, esposti nel luminoso atrio della scuola. La partecipazione dei ragazzi a questa iniziativa, giunta così alla 7a edizione, è sempre molto sentita e numerosa. I ragazzi costruiscono a gruppi il loro presepe a casa e successivamente all’esposizione viene proposto il concorso “Il presepe più bello” con una giuria popolare composta dai docenti e dai compagni della scuola primaria. Soddisfatta, la dirigente Anna Tassinari ricorda che riproporre questa iniziativa è un passo verso la normalità che la scuola sta poco alla volta conquistandosi con l’impegno di tutti a rispettare le norme. Per i ragazzi, la costruzione del presepe è un’attività manuale e creativa di grande importanza e un vivere le tradizioni che sempre portano un valore di continuità, identità e sicurezza, valori importanti, soprattutto in questa epoca difficile, piena di privazioni proprio per le generazioni più giovani.

