I Presepi nella Chiesa del Gesù (via Borgo dei Leoni) a Ferrara visibili fino al 09.01.2022 – il sostegno di Ascom Confcommercio Ferrara

Natale è da sempre anche tempo di presepi, tradizione che si ravviva in particolare quest’anno nella chiesa del Gesù. Nella sacrestia del tempio di via Borgo dei Leoni, una delle vie più suggestive del centro storico di Ferrara, sono già visibili una ventina di Natività. “Si tratta di sedici realizzazioni dei bambini con le loro famiglie – spiega Adelaide Vicentini, catechista –. Si sono cimentati con i materiali più disparati, fino al sughero, all’ovatta e alle palline da ping-pong”. Se ne aggiungono poi altri, sia in chiesa sia nella stessa sacrestia, realizzati dalle mani del parroco don Claudio Vanetti. Proprio il sacerdote racconta: “Con i bambini volevamo che il senso del Natale non venisse sminuito. Il presepe è vangelo: porta la buona notizia che Dio si è fatto uomo”.

La rassegna è visitabile tutti i giorni dalle ore 9 a mezzogiorno e dalle 15,30 alle 18, ed è al centro di un’altrettanto classica gara con parrocchiani e visitatori che potranno votare sul posto il presepe preferito. Il vincitore verrà premiato assieme agli altri partecipanti domenica 9 gennaio alle 11.

L’iniziativa vede anche la collaborazione di Ascom Confcommercio per la fornitura, attraverso un proprio associato (Zerbini Garden), di due alberi di Natale, posizionati l’uno sul sagrato e l’altro all’interno della chiesa; sopra quest’ultimo chiunque può lasciare il proprio pensiero o biglietto di auguri per una persona speciale o per tutta la comunità. “Questo rinnovarsi delle tradizioni, nonostante il periodo complesso che stiamo attraversando, rappresenta un motivo ulteriore per sentirsi vicini e uniti, e festeggiare assieme il Natale”, aggiunge Giulio Felloni, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara.

