TEMPO PER PERSONE SOLE: L’associazione Mattia cerca volontari

La crisi economica e quella pandemica hanno sicuramente acuito le difficoltà delle persone, soprattutto dei nuclei famigliari numerosi, ma anche di quelle persone che vivono sole, per stato o necessità.

Spesso si può avere il bisogno di parlare con una voce amica, che possa essere per superare un momento di sconforto o per un bisogno materiale, che possa andare da un aiuto per i compiti di scuola al consulto professionale, passando per la più banale delle necessità quotidiane.

L’associazione Mattia e i Suoi Amici ricerca persone che vogliano mettere a disposizione dei più bisognosi il proprio tempo e le proprie professionalità. Info: l’Associazione Mattia e i Suoi Amici (3317070613 -anche whatsapp- associazione.mattia@libero.it)

