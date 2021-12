Interrogazione di Francesca Caldarone sulla Delegazione di Casumaro

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

PREMESSA

Durante il mio incarico come Presidente della Consulta Civica di Casumaro, ho preso un impegno con il paese con la speranza di ottenere qualcosa di importante, lavorando con costanza e dedizione al progetto del restauro della Delegazione, che mi ha visto impegnata per anni con incontri, riunioni e proposte fatte con la collaborazione della Consulta Civica. Proposte che sono sempre state prese in considerazione dalla precedente amministrazione e che hanno permesso di iniziare un faticoso ma importante percorso, che ha determinato lo stanziamento dei fondi necessari per riportare nel cuore di Casumaro i tanti servizi persi negli anni precedenti.

Con un progetto ambizioso e in accordo con l’Ausl di Ferrara, si era prevista l’apertura di un polo sanitario e il punto prelievi al piano terra, il ritorno della delegazione Comunale e della Polizia Locale, la riapertura della Biblioteca e diversi spazi dedicati a tutte le realtà del territorio già presenti all’interno dello stabile.







CONSIDERATO CHE

Durante la campagna elettorale è stato criticato il progetto anche sui canali social.



CONSIDERATO INOLTRE CHE

Abbiamo appreso, sempre tramite i canali social, di sopralluoghi in cui non si menzionava il progetto del polo sanitario.

TENENDO CONTO

Della recente chiusura del reparto nascite a Cento da parte dell’Ausl.



SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per sapere se è intenzione dell’attuale amministrazione dare continuità al progetto esistente, coinvolgendo nelle future decisioni ed eventuali aggiornamenti anche i Consiglieri di minoranza, rispettando chi per anni si è impegnato dedicando tempo e passione.

SI RICHIEDE RISPOSTA VERBALE AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE



CENTO, 28-12-2021

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20