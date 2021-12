L’OBIETTIVO DELLE FORZE DELL’ORDINE: “Garantire un Capodanno sicuro e sereno ai Ferraresi”

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Questo l’impegno delle Forze dell’Ordine scaturito dalla riunione di oggi in Prefettura del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Per assicurare le migliori condizioni di sicurezza e di ordine pubblico alla cittadinanza e in particolare a coloro che si ritroveranno a salutare il nuovo anno in esercizi pubblici, nei teatri o in piazza, il Comitato ha disposto un articolato piano di controllo del territorio con specifici punti di vigilanza nel centro storico e nelle zone più frequentate del capoluogo e nelle piazze principali dei centri della provincia.

Il piano dei controlli ha anche la finalità di prevenire il formarsi di pericolose aggregazioni di persone che porterebbero inevitabilmente all’innalzamento dei livelli di contagio da Covid già particolarmente elevati da qualche settimana.

Sotto questo profilo – si è ribadito in Comitato – il fattore primo di sicurezza è però un comportamento individuale prudente e responsabile a tutela della salute propria e degli altri. Mascherina dunque ed evitare affollamenti anche a Capodanno!

