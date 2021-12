CENTO – L’assessore Silvia Bidoli: “Quasi un milione di euro dal Fondo Cultura 2021 per finanziare la nuova Pinacoteca”

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

*Quasi un milione di euro dal Fondo Cultura 2021 del Ministero dei Beni Culturali per finanziare il progetto di allestimento della nuova Pinacoteca. L’assessore Silvia Bidoli: “Grande felicità per questa notizia, un sentito ringraziamento al personale dell’ufficio Cultura e dell’ufficio Tecnico che hanno curato il progetto insieme a OpenProject”*



Cento, 30 dicembre – Il progetto di allestimento della Pinacoteca Civica a cura di Open Project, tassello mancante del processo di ripristino dell’intero edificio, è risultato tra i beneficiari del Fondo Cultura 2021, ottenendo quasi 1 milione di contributi dal Ministero dei Beni Culturali.



“L’annuncio non può che rallegrare l’intera amministrazione” commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Cento Silvia Bidoli che si è congratulata per l’eccezionale risultato con i dipendenti dell’Ufficio Cultura e dell’Ufficio Tecnico che hanno elaborato e preso a cuore l’iter di questo progetto.

“Il ringraziamento – prosegue Bidoli – va anche al team di Open Project che, essendo già coinvolto nel cantiere della ristrutturazione, ha saputo realizzare un progetto di allestimento ad hoc estremamente innovativo per quella che sarà la Pinacoteca del futuro. Come assessora alla Cultura non posso che accogliere questa notizia con gioia, speranza e responsabilità, perché, ora più che mai, la data di riapertura della nostra amata Pinacoteca si fa sempre più vicina e dobbiamo essere pronti a saper cogliere e costruire ogni opportunità che riporti Cento al centro dei flussi turistici regionali e nazionali”.



“Un’ottima notizia – ha aggiunto il sindaco Edoardo Accorsi – che si aggiunge alla ripresa del percorso che deve portare al recupero del Teatro Borgatti, della Biblioteca e del Palazzo del Comune. Vogliamo che Cento torni quanto prima a vedere risplendere quei tesori che ne hanno arricchito la storia e che ben esprimono il contributo dato nei secoli al patrimonio artistico e culturale della nostra regione”.



