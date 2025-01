A CENTO SCOPERTA FRODE INFORMATICAMEDIANTE “PHISHING”. DENUNCIATO RESPONSABILE ERECUPERATA SOMMA DI DENARO

Il Comando Provinciale di Ferrara, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della

Repubblica di Bologna, ha denunciato un soggetto ritenuto responsabile dei reati di frode

informatica, accesso abusivo a sistema telematico e sostituzione di persona ed ha

sequestrato e restituito al legittimo proprietario la somma di denaro illecitamente sottratta.

Dagli accertamenti eseguiti dai militari della Tenenza di Cento, a seguito di denuncia

presentata dall’amministratore di una società della città del Guercino, è stato individuato un

soggetto che, facendo risultare quale mittente l’istituto di credito in cui l’impresa ha acceso

un conto corrente, ha inviato sul telefono del querelante un SMS nel quale segnalava

l’avvenuto addebito sul rapporto bancario di un’operazione sospetta.

Successivamente sono intercorsi contatti telefonici tra il denunciante e l’autore dell’illecito

(qualificatosi come operatore del servizio clienti della banca) che, nel corso della consulenza

fornita, ha ottenuto i dati relativi al conto della società che ha sfruttato per accedere da

remoto e sottrarre fraudolentemente la somma di 14 mila euro.

L’amministratore dell’impresa, dopo aver appreso dal reale servizio clienti della propria

banca di essere stata oggetto di una truffa, ha denunciato l’accaduto ai militari della Tenenza

di Cento che, sotto la direzione del magistrato di turno della Procura felsinea, hanno svolto

indagini che hanno consentito di identificare il responsabile del raggiro e di sequestrare

l’intera somma illecitamente sottratta alla società, successivamente restituita alla stessa

impresa.

In osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 188/2021, si rappresenta che il procedimento penale

è in fase di indagini preliminari e che, per il principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza

delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove

intervenga sentenza irrevocabile di condanna. La diffusione del presente comunicato stampa è stata

autorizzata dalla Procura presso il Tribunale di Bologna, in ottemperanza alle disposizioni del

richiamato D.Lgs. n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...