Nasce la Cento School Cup: una competizione multidisciplinare ideata dalla Benedetto XIV che coinvolge le scuole del territorio

Giovedì 16 gennaio, presso la Sala Zarri del Palazzo del Governatore, la Benedetto XIV, patrocinata dal Comune di Cento e con il contributo della Blatur e di Lavoro Più, ha presentato il progetto Cento School Cup: una competizione in cui le scuole del territorio dovranno mettersi nei panni di una società sportiva e si confronteranno in quattro ambiti: pallacanestro, giornalismo sportivo, social media, marketing e ticketing.

La conferenza stampa, alla quale erano presenti i dirigenti scolastici degli istituti Liceo Ginnasio Statale “Giuseppe Cevolani”, ISIT “Bassi-Burgatti” e I.I.S “F.lli Taddia” che parteciperanno alla competizione, si è aperta con i saluti del Vicesindaco Salatiello che si è congratulato con la Benedetto XIV per l’iniziativa e ha sottoscritto il sostegno del comune “il cui patrocinio, in questi casi, ritengo essere più un onere che una concessione”, per un progetto che coinvolge i giovani del territorio e utilizza lo sport come veicolo di aggregazione sociale.

Renato Nicolai, General Manager della Benedetto, che durante la sua carriera ha già sperimentato la School Cup in altre città, ha evidenziato che il progetto mira a mettere in mostra una serie di ruoli fondamentali per la realizzazione di un evento sportivo e per le società e che “il torneo multidisciplinare punta a coinvolgere tutta la scuola”.

Giulia Artoni, coordinatrice del progetto, spiega che gli studenti e le studentesse, più di 90 le candidature ricevute, si sfideranno in quattro aree: pallacanestro, giornalismo sportivo, social media, marketing e ticketing e “dovranno ideare e impostare un modello di società sportiva, andando ad utilizzare gli strumenti acquisiti durante il percorso scolastico in un’esperienza pratica nella gestione di una partita”.

Per quanto riguarda il torneo di basket, le scuole dovranno formare una squadra di 12 giocatori, un allenatore ed un general manager e scenderanno in campo in tre partite di qualificazione. La finale si giocherà il 3 marzo alla Baltur Arena.

Per ciò che concerne la competizione di giornalismo, le studentesse e gli studenti si sfideranno a suon di comunicati stampa ed interviste che potranno condurre durante partita tra Cento e Pesaro del 19 febbraio. Nel corso della stessa partita si terrà la sfida di marketing e ticketing per la quale i partecipanti sono chiamati a ideare una strategia di vendita dei biglietti, per l’occasione in vendita a 5 euro, il cui ricavato andrà interamente in beneficenza alla Fondazione Zanandrea.

La competizione sarà anche sui social, infatti, le scuole dovranno creare delle pagine in cui realizzeranno dei contenuti per promuovere la loro squadra.

Ci saranno dei premi per ogni contest ma, come evidenziato sia dal GM Nicolai che dalla coordinatrice Giulia Artoni, il fine della Cento School Cup è quello di valorizzare

la comunità scolastica di Cento e di diffondere i valori della Benedetto a 360 gradi, creando un ambiente di apprendimento interattivo e multidisciplinare volto al divertimento e all’inclusione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...