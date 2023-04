“A tumulazione avvenuta per volontà dell’estinto” il nuovo libro di Cevolani&Monari

Il dinamico duo di autori centesi Monari e Cevolani (già rispettivamente editore e redattore del giornale areacentese.com) dopo la felice esperienza del romanzo “Quando le cose cambiano di peso” sono al lavoro su un’altra opera che uscirà presumibilmente a ridosso di settembre. Titolo piuttosto enigmatico: “A tumulazione avvenuta per volontà dell’estinto”. Protagonista nuovamente il giornalista “senza tesserino in tasca” Gian Giacomo Vero Sella, che stavolta è chiamato a dipanare il mistero che circonda l’improvvisa dipartita di Beniamino Tassinari, collega dell’immaginaria “La Nuova Borgopianura”.Tra colpi di scena e tanta ironia, una nuova indagine che non potrà che attirare la curiosità de lettori.

