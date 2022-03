ACQUATIME: Finali regionali … inaspettate!

Se potessimo riassumere in un parola le finali regionali appena concluse? INASPETTATE

In un anno di ripartenza, con stop forzati per quarantene e isolamenti, incertezze iniziali circa l’ubicazione degli allenamenti, i nostri ragazzi come sempre hanno tirato fuori il meglio di loro e il cronometro non mente!Le finali regionali in vasca corta si chiudono per i centesi con 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi nelle gare individuali oltre a 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi nelle staffette con i compagni del Circolo Nuoto UISP Bologna.Davide Sala, classe 2003, ormai capitano della formazione, leggermente sottotono nelle gare individuali, tira fuori la carica agonistica che lo contraddistingue e insieme ai compagni conquista un bronzo nella staffetta 4x200m stile libero e un bellissimo oro nella staffetta 4x100m stile libero, con una frazione lanciata da 51”95, personal best assoluto per lui.

Sara Marisaldi, appena sedicenne, reduce da un periodo di stop proprio a ridosso di queste gare conquista l’argento nei 50 m stile libero, una quarta piazza nei 50 m farfalla dove strappa il pass per i criteria giovanili e si conferma campionessa regionale nei 100m stile libero dove realizza anche il tempo per l’accesso ai campionati assoluti primaverili (56”39).

Anna Marisaldi, classe 2008, fa bottino di medaglie, abbassando i suoi tempi su tutte le distanze dello stile libero: 4ª nel 200 , 3ª nei 400m e 2ª negli 800m, e oro nella staffetta 4x200m categoria ragazze.

Lucilla Magri, classe 2008, si impone tra le migliori dorsiste della regione con un argento nei 200m dorso e un bronzo nei 100m in 1’05”81 a 18 centesimi dal tempo limite per i campionati nazionali. In ultima giornata, apre la staffetta mista ragazze, che conquista il titolo e il primo gradino del podio.

Matteo Serra, classe 2004 , velocista per eccellenza, tira fuori due performance di altissimo livello nei 50 dorso dove conquista il bronzo in 27”08 e nei 50 farfalla vincendo il titolo regionale; infine si reinventa nei 100 stile per le frazioni delle staffette veloci, conquistando un bronzo nella 4×100 mista.

Buone performance anche per gli altri ragazzi impegnati nelle finali: Andrea Barchetti che realizza il crono personale nei 200 stile libero, Luca Ansaloni, Chiara D’Arienzo e Valeria Gallerani che realizzano tempi in linea con la loro preparazione in questa fase della stagione.Il prossimo 25 marzo inizieranno i Criteria Giovanili dove per il delfino centese scenderà in acqua Sara Marisaldi nei 50 e 100 stile libero e nei 50 farfalla. Nello stile libero attualmente è al 6° posto del ranking nazionale: ne vedremo delle belle!

