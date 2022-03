LUTTO NELLA PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO: SI SPEGNE A 83 ANNI RENATO MINELLI, MINELLI HA SCRITTO UN PEZZO DI STORIA DELL’ANTICO ENTE

A tracciare un ricordo di RENATO MINELLI è Marco Rabboni Presidente dell’Associazione Partecipanza Attiva: “ Minelli da tanti anni era al servizio del grande gruppo dei partecipanti dell’antico ente … Ma, il suo apice di popolarità Minelli l’ottenne entrando nel gruppo “Partecipanza Attiva” risultando il candidato più votato della lista in quella tornata elettorale: Risultato che gli consentì di essere eletto Presidente dell’Antico Ente … Incarico che svolse sempre nell’interesse dei Partecipanti e della Partecipanza Agraria di Cento … Dopo, questa importante esperienza Minelli negli anni a venire, rimase sempre un esponente di spicco del gruppo di Partecipanza Attiva sia fuori sia all’interno del Consiglio Direttivo dell’Antico Ente: anche in questi ultimi anni sedeva come consigliere vivendo la ventennale divisione dei terreni.. Renato, nell’Associazione e nel gruppo degli eletti di Partecipanza Attiva – dice Rabboni – lascia un profondo vuoto …e tutti noi esprimiamo sentite condoglianze alla famiglia di Renato “ Il funerale di Renato Minelli si svolgerà Lunedì 21 Marzo alle 15,00 nella chiesa di Renazzo

da sinistra: Mirco Gallerani, Marco Rabboni, Renato Minelli

