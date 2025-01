Al via i lavori di ristrutturazione del Ponte di Dosso

di Marco Cevolani

Con un comunicato apparso sul proprio profilo instagram, l’Amministrazione Comunale di Pieve di Cento annuncia l’inizio dei lavori di ristrutturazione del ponte di Dosso.

“Come anticipato e illustrato – si legge nella nota – in occasione dell’assemblea pubblica tenutasi lo scorso 20 dicembre, l’ufficio tecnico ha completato la procedura di affidamento della prima fase dei lavori. Con la ditta che eseguirà i lavori – prosegue il comunicato – “Asfalti e Costruzioni”, sono state definiti tutti gli accordi relativi alla consegna e allestimento delle aree di cantiere e i lavoro sono sostanzialmente già partiti. Come da apposita ordinanza di viabilità già redatta e condivisa con il Comune di Terre del Reno, a partire dal giorno 29 gennaio – viene precisato – è disposta la chiusura al traffico di qualunque tipo – si sottolinea – sul Ponte. Tale chiusura permarrà per un periodo massimo di tre mesi – si afferma – anche se la ditta e la Direzione lavori hanno assicurato il massimo impegno per ridurre questo tempo”

