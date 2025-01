CENTO: Interventi nelle scuole comunali, manutenzioni e riparazioni per garantire più sicurezza e benessere agli studenti

L’amministrazione comunale prosegue il proprio impegno nel miglioramento degli edifici scolastici del territorio, investendo in interventi di riparazione e manutenzione straordinaria che, seppur di contenuta entità, risultano fondamentali per garantire un ambiente sicuro e confortevole per le attività educative.

Nelle ultime settimane, è stato affidato il ripristino dei motori delle tende alle scuole medie di Renazzo, inutilizzate da oltre sei anni. Questo intervento, particolarmente importante per le attività pomeridiane nei mesi primaverili, è stato reso necessario dalla struttura dell’edificio, caratterizzato da pareti interamente in vetro.

Sempre nello stesso plesso, verrà installata una parete antiurto in gomma certificata e ignifuga lungo i 30 metri della tribuna della palestra, garantendo così la sicurezza durante le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche.

Complessivamente, questi interventi hanno un costo lordo di oltre 20.000 euro.



Nelle scuole Carducci a Cento, invece, si procederà alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale obsoleti con moderni sistemi a condensazione, per un valore di circa 40.000 euro. Questo intervento garantirà un comfort termico ottimale per gli alunni e un significativo risparmio energetico per l’amministrazione comunale.

Sempre a Cento, presso le scuole Pascoli, verrà esteso l’impianto di dissuasione contro i piccioni, con un investimento di 7.000 euro.

Inoltre, 15.000 euro saranno destinati alla riparazione di oltre 100 infissi nelle scuole di Corporeno, Penzale e presso la Pandurera.

Il Sindaco, Edoardo Accorsi, dichiara: “Questa amministrazione pone l’ascolto e la programmazione al centro del proprio operato. Dal nostro insediamento, stiamo affrontando con costanza numerosi interventi, anche di piccola entità, che per anni erano stati trascurati. Si tratta di lavori meno visibili, ma fondamentali per garantire il buon funzionamento delle nostre scuole e il benessere di chi le vive ogni giorno. Operiamo sempre con l’obiettivo di servire al meglio la nostra comunità, consapevoli delle risorse limitate a disposizione e dell’importanza di utilizzarle al meglio. Ogni intervento viene pianificato con attenzione, distinguendo chiaramente tra i fondi comunali e quelli provenienti da altre fonti, come il PNRR.”

Conclude il Sindaco Accorsi: “Ringrazio la struttura tecnica per l’ottimo lavoro e per la capacità di individuare con precisione le priorità, permettendoci di intervenire in modo mirato ed efficace.”

