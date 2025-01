Al via la seconda edizione di Conversa con l’aria. A Pieve di Cento un viaggio unico che unisce Poesia e Musica Classica

Torna al Teatro Comunale Alice Zeppilli di Pieve di Cento, per la sua seconda edizione, “Conversa con l’aria“, la rassegna di musica e poesia promossa dal Comune di Pieve di Cento, Unione Reno Galliera, Orchestra Senzaspine e Officina Roversi con il prezioso supporto di Coop Reno.

Si parte il 30 gennaio, con una serata che unisce la potenza evocativa delle parole e l’incanto della grande musica(pianoforte, violino e violoncello). Protagonisti saranno Mino Petazzini, narratore d’eccezione, e il Trio Àrktos, formato dai talentuosi Nicolas Giacomelli, Pietro Fabris e Clara Sette.

In programma le poesie di Petazzini converseranno con due pietre miliari della musica da camera: il romantico e appassionato Trio Op. 8 n. 1 di Brahms, e il suggestivo e colorato Trio per pianoforte di Debussy, opere capaci di trasportare il pubblico in mondi di rara intensità espressiva.

Un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera intima e coinvolgente, celebrando l’arte e la bellezza della musica.

I biglietti sono già disponibili su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/mino-petazzini-il-trio-arktos/256940) e nei punti vendita ufficiali.

Gli appuntamenti a seguire saranno: giovedì 27 febbraio, Reading di Fabrizio Lombardo e il Duo Nifantani-Lo Giudice (arpa e flauto); giovedì 3 aprile, Reading di Vincenzo Bagnoli e l’Orchestra d’archi Senzaspine; giovedì 8 maggio, Reading di Stefano Massari e il Quintetto fiati Senzaspine.

“Siamo felici e orgogliosi di essere riusciti a ripeterci e offrire anche quest’anno quattro serate di grande livello musicale e, questa volta, anche letterario. Lo siamo non solo perché riusciamo così nell’intento di dare valore al nostro straordinario Teatro e al nostro paese, non solo perché diamo una nuova opportunità ai cittadini non solo di Pieve di godere di musica, poesia e bellezza, ma anche perché questa rassegna è frutto di una ormai consolidata e fruttifera collaborazione fra persone, Enti, realtà che lavorano con convinzione e tenacia affinché tutto questo possa e anzi debba essere realizzato anche in Provincia, a Pieve di Cento” ha dichiarato Luca Borsari, sindaco di Pieve di Cento.

