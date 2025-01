PICCOLI GRANDI MATEMATICI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO”

Grande risultato per i ragazzi della scuola secondaria “Il Guercino” dove la squadra composta da Passanante Francesca Caterina, Cioffi Lorenzo e Lambertini Alberto si è classificata prima a livello nazionale nelle gare internazionali INTERNATIONAL BEBRAS CHALLENGE ON INFORMATICS. Trattasi di una gara di competenze matematiche a cui partecipano 87 paesi nel mondo. Il risultato della scuola di Cento è un grande risultato che conferma gli investimenti che da anni vengono fatti per potenziare le attività di matematica nella scuola. La presenza in squadra di una ragazza testimonia che le STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) sono discipline anche per ragazze.

Alla soddisfazione di questo grande risultato si aggiunge il quarto posto dell’alunno Accorsi Lorenzo della classe 3 D alla IV Edizione dei Campionati Italiani di Rompicapo meccanici (Mechanical Puzzle Editions) svoltasi a Ferrara dove il nostro alunno, che ha partecipato insieme anche a ragazzi della scuola secondaria di 2 grado, è arrivato appunto quarto, pur con il punteggio massimo, ma battuto da altri 3 ragazzi solo per il tempo di esecuzione.

Per premiare queste eccellenze la scuola ha donato la magliettina con il logo dell’IC.

