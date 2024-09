ALLARME METEO. FABIO BERGAMINI (LEGA): «LA REGIONE SPIEGHI QUALI AZIONI SONO ALLO STUDIO PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO DISPERSO LUNGO IL CORSO DEL FIUME RENO»

«Gli abitanti della zona circostante al Bosco della Panfilia hanno documentato negli ultimi giorni la presenza di materiale legnoso lungo il corso del fiume Reno. La Regione spieghi se questo legname è stato trasportato semplicemente dalla corrente, a seguito della piena, o se è frutto di tagli non rimossi. In ogni caso, per questioni di sicurezza idrogeologica, chiediamo quali azioni siano allo studio per rimuoverlo al più presto dal corso d’acqua?» Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, intende vederci chiaro, a proposito delle immagini che circolano in queste ore e che documentano una quantità notevole di materiale legnoso che si è depositata lungo il corso del Reno, in prossimità nel Bosco della Panfilia. La questione è stata sollevata anche dal consigliere leghista Daniele Marchetti, dato che il tema riguarda una zona di confine, che interessa lo stesso Comune di Galliera, nel Bolognese. Nei prossimi giorni, la Lega si accinge a presentare in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna un accesso agli atti, per avere chiarimenti urgenti sulla questione: «La manutenzione del corso del fiume Reno e del Bosco della Panfilia – spiega Fabio Bergamini – è quanto mai importante, soprattutto in un momento storico in cui pulizia dell’alveo di fiumi e torrenti può determinare il livello di sicurezza idrogeologica di un territorio».

