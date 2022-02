Alle renazzesi Klaudia Maria Bretta e Anna Boccadamo, ex aequo, il premio Mattia 2021. Il premio Mattia, promosso dall’Associazione Mattia e i Suoi Amici, volto a mettere in risalto i giovani del territorio che si sono distinti per meriti in svariati campi, per la quinta edizione è stato assegnato a Klaudia Maria Bretta, per l’energia profusa nell’aiutare la collettività attraverso la creazione del gruppo “Rete aiuto Cento e dintorni”, e a Anna Boccadamo, per l’impegno nel far conoscere ai più giovani il genere letterario della poesia. La cerimonia di premiazione si terrà presso la Biblioteca di Renazzo nel corso del corrente anno solare.

