ALTISSIMA COMPETENZA, GRANDE UMANITÀ E CORTESIA DEI PROFESSIONISTI DELL’OSPEDALE DEL DELTA TESTIMONIATE DIRETTAMENTE DALLA PAROLE DI RINGRAZIAMENTO DI UN PAZIENTE

“Desidero esprimere pubblicamente i miei più sinceri ringraziamenti al Direttore Dott. Maurizio Simone personalmente ed a tutto lo staff di Urologia che costantemente mi ha seguito con cure, consigli ed anche parole di conforto; il Dott. Bernabei, Il Dott. Brizzi, la Dott.ssa Brandi, il Dott. Roveroni, il Dott. Iaccarino. Naturalmente ed in egual modo il mio apprezzamento ed i miei ringraziamenti vanno anche alla nefrologa Dott.ssa Rizzioli e all’oncologo Dott. Margutti.”.

Inizia così la testimonianza di N.B. un paziente che nel mese di maggio è stato sottoposto ad un intervento di cistectomia radicale con ricostruzione ileale della vescica all’Ospedale del Delta e che ha deciso di ringraziare pubblicamente l’azienda Sanitaria di Ferrara ed i suoi professionisti.

Prosegue poi “Un intervento “importante”, dunque. Voglio ringraziare sinceramente non solo per l’altissima competenza (l’esito di questo intervento a me sembra miracoloso), ma per l’estrema gentilezza e la totale disponibilità. Nella mia esperienza, quasi del tutto introvabili altrove.

Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine anche a tutto il personale infermieristico e tecnico che mi ha assistito con altissima competenza, grande umanità e cortesia per tutto il tempo dei miei ricoveri ed anche dopo, sia nel Reparto di Degenza Chirurgica che anche in quello del Day-hospital Oncologico e del Day-surgery di Urologia. Sono davvero colpito.Una testimonianza concreta e molto evidente di ottima sanità pubblica, una vera eccellenza. Grazie davvero”.

Parole dense di significato e riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente per assistere al meglio la popolazione, a cui non occorre aggiungere altro se non rimarcare l’impegno che tutto il personale medico, assistenziale, infermieristico e tecnico dedica alla cura delle persone ed al proprio lavoro.

