TERRITORIO CENTESE: Controllo straordinario del territorio con i Reparti Speciali

Nel pomeriggio del 13 agosto i militari della Compagnia Carabinieri di Cento, coadiuvati da personale del Nucleo Antisofisticazioni di Bologna, hanno espletato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori ed in violazione della normativa sugli stupefacenti e tutela della salute.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale ed identificazione di persone nel comune di Cento, i Carabinieri hanno individuato un ventitreenne che, dai controlli espletati, è risultato irregolarmente presente sul territorio ed inottemperante all’ordine del Questore di Trapani di allontanarsi dall’Italia, venendo conseguentemente deferito alla Procura estense. In Vigarano Mainarda un ventunenne straniero è stato trovato in possesso di due grammi di hashish e per questo segnalato alla Prefettura di Ferrara per detenzione di stupefacente per uso personale.

I militari del NAS hanno svolto controlli in alcune farmacie del territorio senza rilevare alcuna violazione.

Complessivamente sono stati controllati 19 mezzi, 7 esercizi commerciali ed identificate 34 persone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...