🛑ANCORA UN SINISTRO IN VIA NUOVA-VIA CANNE

Un copione che si ripete all’infinito quello che vede protagonista in negativo il famigerato incrocio tra via Nuo9va e Via Canne alle porte di Renazzo. Anche oggi un sinistro tra due auto dove, con ogni probabilità, uno dei due conducenti non si è accorto dell’incrocio andando a sbattere contro un veicolo. Fortunatamente solo lamiere e nessun ferito. Ancora lamentele da parte degli utenti della strada che lamentano la ‘mancanza di adeguata segnaletica’.

I commenti: velocità elevata, distratti dai cellulari, mancano le segnalazioni, ci vorrebbe una rotonda …. Forse un po’ tutte queste cose messe assieme, di volta in volta creano i presupposti per un sinistro. Sta di fatto che Via Nuova (un eufemismo di nome e di fatto) è malmessa e quell’incrocio è veramente poco visibile. Forse una segnalazione più consona potrebbe aiutare. Forse. Intanto contiamo l’ennesimo incidente e, stavolta, è andata bene (soprattutto per i carrozzieri e le assicurazioni) … senza feriti o peggio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...