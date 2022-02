AREACENTESE.COM POTENZIA LE TRASMISSIONI CON LA SUPERFIBRA TIM

La potenza della Superfibra 1.000 è da oggi operativa nella nostra redazione. Un incremento di potenza necessario per essere sempre più performanti in un mondo dove la velocità e la stabilità delle trasmissioni è fondamentale. Nessuno si accontenta più di una qualità mediocre! Noi, con questo sforzo, contiamo di offrire sempre più contenuti multimediali alla massima qualità. Dopo il potenziamento e l’aggiornamento della sezione multimediale e di post-produzione con le ultime tecnologie disponibili, ora, arriva anche la potenza di trasmissione, la massima disponibile oggi, attraverso l’implementazione della Fibra Super TIM.

areacentese.com … le notizie .. viaggiano sempre più veloci!

