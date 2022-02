PIEVE DI CENTO. Rimosse due auto abbandonate da tempo

Oggi, finalmente, grazie ad un lavoro di squadra fra: ACER Bologna – Azienda Casa dell’Emilia-Romagna , Ufficio Casa dell’ Unione Reno Galliera , Polizia Locale Reno Galliera e Comune di Pieve di Cento, sono state rimosse due auto abbandonate nei cortili della nostre case popolari in via Luciano Campanini.Da tempo i cittadini e soprattutto gli inquilini segnalavano questa situazione. Il sindaco Borsari: “ringrazio loro e le tante persone che si sono attivate per arrivare a questo risultato, che potrà sembrare banale ma non lo è per niente. Insieme all’assessore Milena Bregoli e all’assessore Marco Iachetta abbiamo preso a cuore questo intervento, insieme a tutti quelli a cui stiamo lavorando, per assicurare decoro, pulizia e legalità alla nostra città e al nostro preziosissimo patrimonio di case comunali”.

