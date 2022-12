ARGENTA E PORTOMAGGIORE: Controlli straordinari nel portuense, 3 denunce dei Carabinieri

Nel pomeriggio del 14 dicembre, i militari della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore (FE) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) Carabinieri di Bologna, hanno operato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Argenta e Portomaggiore, finalizzato alla verifica dell’osservanza delle regole poste a presidio dell’igiene e della sicurezza negli esercizi di rivendita di alimentari, nonché nell’ambito della vigilanza del territorio anche al contrasto dei furti in abitazione e alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada.

In particolare, mentre i colleghi del NAS di Bologna ispezionavano una macelleria gestita da un cittadino pakistano, elevando sanzioni amministrative per complessivi 6.000,00 euro per aver posto in vendita le merci in locali igienicamente non conformi alle vigenti normative, tra le quali cosmetici privi di indicazioni in lingua italiana, i militari della Compagnia di Portomaggiore, perlustrando a tappeto le zone più colpite dai ladri, eseguivano controlli a carico di circa 50 persone e 20 veicoli, all’esito dei quali denunciavano all’Autorità giudiziaria un cittadino di nazionalità tunisina risultato inottemperante all’ordine di espulsione dal territorio nazionale, un cittadino pakistano che occultava una roncola a bordo del suo furgone, nonché un italiano alla guida della sua vettura con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite, che si è visto anche sequestrare il veicolo. I Carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Ferrara un altro italiano, trovato in possesso di 4 dosi di cocaina per complessivi due grammi circa.

