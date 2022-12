CODIGORO: Controlli antidroga dei Carabinieri ed unità cinofile della Polizia Municipale di Ferrara ad Istituto Professionale: minore segnalato al Prefetto per uso personale

A seguito di una serie di segnalazioni pervenute nelle scorse settimane ai Carabinieri di Codigoro (Fe), lunedì mattina 12 dicembre 2022, i militari della locale Stazione, supportati da due unità cinofile della Polizia Locale di Ferrara, hanno effettuato un controllo antidroga all’interno di un Istituto professionale del comprensorio, sia all’interno delle aule che nei corridoi e nei servizi igienici. Al termine dell’attività un 15enne, trovato in possesso di uno “spinello” e di un bilancino, è stato segnalato al Prefetto del Capoluogo per uso personale di sostanze stupefacenti. Continuerà anche nei prossimi mesi l’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti negli ambienti giovanili e scolastici, da parte dei Carabinieri estensi, sia con i consueti incontri con i ragazzi che con appuntamenti informativi presso le scuole, seguiti comunque anche da una azione di controllo e contrasto come quella di lunedì mattina, con il proficuo contributo di cani antidroga della Polizia Locale di Ferrara.

