ARGENTA (FE): Procura e Carabinieri indagano su due morti sospette presso il reparto lungodegenze dell’Ospedale “Mazzolani Vandini”

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Nella mattinata odierna i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ferrara, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ferrara, hanno fatto accesso ai locali del reparto “Lungodegenza Post Acuzie Geriatrica Riabilitativa” del citato nosocomio argentano presso il quale nel mese di settembre scorso si erano verificati due decessi sospetti.

Le indagini di Procura e Carabinieri sono finalizzate a chiarire se la morte dei due anziani sia in qualche modo correlata ad un uso improprio di farmaci somministrati da personale infermieristico. Per tale ragione, in attesa degli esiti degli esami autoptici che verranno effettuati nei prossimi giorni, nelle scorse settimane le due salme erano già state poste a disposizione dell’autorità giudiziaria e le esequie necessariamente rinviate.

COPPARO (FE): disturba gli avventori di un bar e poi si scaglia contro i Carabinieri: arrestato 26enne.

Nella mattinata di sabato 12 ottobre, i carabinieri della Stazione Carabinieri di Ambrogio e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Copparo sono intervenuti nei pressi di un bar del centro copparese per identificare un giovane che era stato segnalato all’utenza 112 da due cittadini perché aveva arrecato disturbo agli avventori dello stesso locale.

Il 26enne, proveniente dal capoluogo lombardo disoccupato e noto alle forze dell’ordine, assumeva sin da subito atteggiamenti provocatori nei confronti dei militari rifiutando di fornire le proprie generalità. Non contento, dopo averli minacciati, cercava di sottrarsi al controllo, tentando prima di colpire il Comandante della Stazione di Ambrogio con una testata al volto e poi aggredendolo fisicamente, prima di essere immobilizzato ed arrestatoper violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione di Ferrara su disposizione della Procura estense. Stamattina il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto a carico del 26enne il divieto di dimora in provincia di Ferrara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...