Coppia d’Oro a BONDENO – edizione 2024 – vince il Panificio di Manuela Cavicchioli

La Coppia d’Oro edizione 2024 ha una vincitrice: è il Panificio di Manuela Cavicchioli a Scortichino, frazione del Comune di Bondeno.

Si è conclusa ieri sera (13.10) la competizione che metteva in gara le Coppie di Pane più rappresentative della tradizione nel territorio matildeo. L’evento vede Confcommercio, il Comune di Bondeno e l’Associazione Panarea2 uniti nella promozione convinta e congiunta dell’Arte Bianca.

“Un percorso di valorizzazione e promozione dei maestri panificatori dell’arte bianca nel quale crediamo e sosteniamo con passione – commenta Massimo Sgarbi, delegato per la sede Confcommercio a Bondeno – i negozi di vicinato rappresentano davvero la nostra identità. Un ringraziamento in particolare al sindaco Simone Saletti per la sua costante collaborazione, al prezioso Eros Tartari motore dell’iniziativa ed al professionale Alberto Succi, vicepresidente nazionale di Federcarni, in qualità di presidente della giuria tecnica”.

A garantire il pieno supporto istituzionale la presenza – alla serata inserita a pieno titolo nell’ambito della Fiera d’Ottobre – del primo cittadino Saletti.

La giuria tecnica attraverso un severo disciplinare ha giudicato al primo posto appunto il Panificio di Manuela Cavicchioli, socia storica di Confcommercio. Hanno partecipato all’edizione 2024 anche le seguenti attività: Il Pane di Michele Casari, Il Panificio di Loberti e Gulinati, La Casa del Pane di Michele Bosi, Il Forno di Romano Antonio, Il Porticato di Vacchi Alan.

