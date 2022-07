Una richiesta d’aiuto al 118 chiedeva ausilio per intervento elisoccorso in Argenta, strada Bindella. Sul posto, presso podere cooperativa “Giulio Bellini” veniva trovato il dipendente Fertuzzi Massimo classe 1966, del luogo, accasciato a terra, colto da malore mentre operava con decespugliatore. L’uomo risulta deceduto per cause naturali. Sul posto cc Lngastrino, spisal e 118. Salma a disposizione autorità giudiziaria per autopsia.

