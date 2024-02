Arriva la decima edizione del Saldo dei Saldi a FERRARA – venerdì e sabato (1° e 2 marzo)

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …

E sono dieci edizioni: si svolge a Ferrara – il 1° ed il 2 marzo (venerdì e sabato) – il Saldo dei Saldi promosso da Ascom Confcommercio e Federazione Moda Ferrara con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna

Un centro commerciale naturale tra le vie e le piazze del centro cittadino, un offerta merceologica che unisce qualità e convenienza. In vendita dunque l’abbigliamento, gli articoli da regalo ed ancora arredamento, ottica, libri, calzature, casalinghi, prodotti di erboristeria, gioielleria e bijoux, profumi e cosmetici…. Insomma ci sarà solo l’imbarazzo della scelta.

I negozi (al momento una sessantina) che aderiscono saranno evidenziati da un’apposita locandina e valorizzeranno alcune delle arterie centrali della nostra città:via Adelardi, via Bersaglieri del Po, via Borgo dei Leoni, via Cairoli, via Canonica, Galleria Matteotti, via Garibaldi, corso Giovecca, via della Luna, corso Martiri della Libertà, via Mazzini, via Modena, via Palestro, piazza della Repubblica, piazza Trento Trieste, corso Porta Reno, via San Romano, via Voltapaletto.



“Siamo arrivati alla decima edizione, a supporto dei negozi di vicinato – spiega Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – In questa maniera diamo evidenza alle attività di vicinato che costituiscono un autentico centro commerciale naturale con un evento semplice e di richiamo con il quale vogliamo ribadire l’importanza economica e sociale delle attività di prossimità, che sono anche un segno di identità caratteristico della nostra comunità”.

“Il Saldo dei Saldi rappresenta un attesa tradizione per i consumatori – commenta Giulio Felloni, presidente provinciale di Federazione Moda Ferrara e presidente della Federazione nazionale – caratterizzata ancora da un’eccellente offerta di prodotti di stile e qualità ormai al termine dei saldi invernali (il 4 marzo ndr) Anche grazie ad iniziative come queste, la Moda diventa più accessibile e continua a rappresentare un desiderata ed una bella soddisfazione personale, un occasione imperdibile che contrasta l’aumento dei prezzi a tutto a vantaggio dei consumatori”.

Il meccanismo è semplice: come nelle precedenti edizioni i commercianti realizzeranno sconti esclusivi solo in occasione della due giorni del Saldo dei Saldi. L’iniziativa verrà svolta sia all’interno che all’esterno delle attività (per chi lo vorrà) risultando ancora più visibile durante il fine settimana dedicato allo shopping.

I negozi aderenti saranno visibili grazie all’apposita locandina affissa in vetrina, oltre che sul sito istituzionale sui canali social di Ascom Confcommercio Ferrara.

