TEATRO: a Cento ci sono gli Oblivion con ‘Tuttorial’

Domani sera, alle ore 21, sul palco del teatro Pandurera di Cento, attesissimo appuntamento con gli eclettici e virtuosi Oblivion nel loro imperdibile show “Tuttorial”.Gli Oblivion, Il famosissimo gruppo comico musicale-teatrale, già applaudito calorosamente al Politeama Rossetti in diverse stagioni passate per lo spettacolo “Oblivion Show” e per l’epocale sfida a colpi di “Promessi sposi in 10 minuti” che ha visto esibirsi sul palcoscenico del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia più di 2000 fan con l’intento di riprodurre il loro video-parodia più cliccato di Youtube, tornano a divertire il pubblico di Trieste con un nuovo esilarante spettacolo, un anti musical carbonaro a metà tra avanspettacolo e dj-set: “TUTTORIAL – guida contromano alla contemporaneità”. Nel mirino degli Oblivion questa volta il mondo contemporaneo e tutte le sue follie e stranezze, dalle tendenze musicali e serie TV più blasonate, ai personaggi politici e ai fatti di attualità. Conosciuti per la loro innata voglia di rompere gli schemi colgono con la loro proverbiale ironia e impertinenza vizi e virtù della nostra realtà rendendola meno complessa, più idiota e comprensibile. “TUTTORIAL sarà un vero e proprio strumento di orientamento, una mappa canterina dove in poche e semplici note, i grandi interrogativi umani avranno risposte finalmente alla portata di tutti”, una sorta di guida per autostoppisti moderni che aiuterà tutti, ma proprio tutti, Boomers, Millenials, generazione Z., generazione Alpha e Neanderthal ad orientarsi in questa giungla che è la vita contemporanea dell’uomo nell’era digitale.

