Arrivati in Lettonia 7 giovani centesi vincitori del progetto The Cycle of Change

Domenica 6 agosto sono partiti i 7 giovani vincitori del progetto Erasmus “The Cycle of Change”. promosso da Informagiovani e Ufficio Politiche Europee del Comune di Cento, che li vedrà protagonisti in Lettonia, nella città di Ludza, fino a domenica 13 agosto.Il progetto è dedicato a tematiche ambientali, in particolare allo sviluppo di un modo di pensare e agire rispettoso della natura nonché all’apprendimento di metodi pratici per il riciclaggio e l’upcycling dei rifiuti individuali.A tal proposito, le scorse settimane, i partecipanti accompagnati dal vicesindaco Vito Salatiello, hanno incontrato i responsabili di Clara Ambiente e approfondito le modalità di raccolta rifiuti sul territorio, le recenti novità apportate – in primis l’introduzione della vigilanza ambientale – ma anche alcune inevitabili difficoltà incontrate dal servizio. E saranno proprio questi punti di forza e criticità che i ragazzi e le ragazze porteranno sul tavolo di confronto europeo, per discuterne insieme a coetanei provenienti dalla Grecia e dalla Lettonia.

I giovani e le giovani partecipanti hanno tra i 21 e i 28 anni, studiano chi ingegneria energetica o ambientale, chi biotecnologie o economia mentre due ragazzi stanno seguendo un dottorato di ricerca. Ecco i loro nomi: Giacomo Chiarelli, Elena Lorenzini, Alberto Magliocco, Chiara Ottani, Ester Passerini, Lucia Scainelli e Viola Zannarini.Ad accompagnarli, Umberto Amoroso, dell’ufficio Politiche Europee e Valentina Rebecchi, del servizio Informagiovani.A fine agosto un altro gruppo di sei giovani selezionati, partirà per un ulteriore progetto vinto dal Comune di Cento, questa volta con destinazione Lituania.

