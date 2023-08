SAN PIETRO IN CASALE: Sospesa attività per “gravi carenze igienico sanitarie”

SAN PIETRO IN CASALE a seguito di un controllo effettuato congiuntamente al personale del Dipartimento di Sanità Pubblica reparto Igiene Alimenti e Nutrizione dell’AUSL di Bologna presso un mini market sito nel capoluogo, si sono riscontrate gravi carenze igienico sanitarie tali da pregiudicare le garanzie di sicurezza che devono essere assicurate dalle normative vigenti. In particolare è stata riscontrata la presenza di insetti, confezioni artigianali di spezie prive di informazioni su provenienza e composizione, banchi refrigerati con notevole accumulo di ghiaccio e contenenti prodotti ittici privi delle indicazioni di legge, oltre all’assenza di un piano di auto controllo aziendale. 50 kg di merce alimentare tra carne, pesce e verdure, sono stati sequestrati in via cautelativa dal personale dell’AUSL in quanto mancanti delle documentazioni relative alla loro rintracciabilità. L’attività è stata sospesa fino a quando non saranno realizzati interventi di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature presenti nell’esercizio commerciale. Lo stesso esercizio commerciale era già stato oggetto di nostri precedenti controlli durante i quali, in 2 occasioni, si era accertata la vendita di alcolici a minorenni. FONTE Polizia Locale Reno Galliera

