ARTEC PREMIATA COME PLATINUM SPONSOR

La Benedetto XIV ha deciso di premiare i suoi Platinum Sponsor, attività imprenditoriali del territorio che hanno deciso di sostenere la Benedetto XIV nel suo percorso sportivo. Queste realtà del territorio si contraddistinguono per la loro azione nei confronti della vita sociale della città.

Alessandro Livreri Strategy Manager della società ha così sottolineato l’importanza di questa iniziativa:

“Dare questo riconoscimento è un segnale, di ciò in cui credo sia il percorso naturale di un territorio che reagisce e investe sulle proprie eccellenze. Lo sport a questi livelli è un ascensore sociale che viaggia a velocità incredibili nel promuovere entusiasmo e ottimi messaggi che valorizzino i nostri valori: territorio, giovani, ambiente e benessere.”

I vari riconoscimenti verranno consegnati durante la stagione sportiva 2022/2023 nel corso delle partite casalinghe della Benedetto XIV.

Durante la partita con Nardó si è assegnato il primo riconoscimento ad ARTEC, azienda sponsor della Benedetto XIV. Per l’occasione era presente l’amministratore delegato di ARTEC Claudio Gallerani che ha ricevuto la targa dal presidente Gianni Fava.

Claudio Gallerani ha dichiarato:

“Una bella iniziativa quella di consegnare la targa per gli sponsor platinum, davanti a tutti i tifosi in una Milwaukee Dinelli Arena così piena. Devo ammettere che è stata una bella emozione sentire gli applausi di un pubblico appassionato, il quale si merita insieme a questa società il sostegno delle imprese del territorio come la nostra. Le continue iniziative dedicate alle aziende quest’anno stanno creando una vera rete di opportunità e visibilità che ci rende davvero felici di farne parte.”

Per questa occasione una delegazione di quaranta dipendenti dell’azienda era presente al Palazzetto si è quindi rivelata un’ottima occasione per unire ancora di più la comunità, le aziende che ci operano e i valori sportivi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...