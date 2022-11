Il Natale a Cento 2022

Eventi in occasione delle Festività 2022 a Cento e Renazzo

Giovedì 1 dicembre

Cinema Don Zucchini, ore 18.00

Conferenza del Centro Studi Internazionale Il Guercino

Presentazione del volume Guercino nel Casino Ludovisi 1621-1623, a cura di Daniele Benati, Barbara Ghelfi, Raffaella Morselli

Venerdì 2 dicembre

Piazza Guercino, dalle ore 16.45

Light up Christmas… Accendi il Natale con noi!

In occasione della Festa dei Nidi spettacolo “I Burattini di Mattia”, a seguire accensione Albero di Natale e luminarie in centro storico

Sabato 3 dicembre

Pinacoteca San Lorenzo

ore 15:30 Il teatro degli affetti – Laboratorio didattico (5-11 anni)

I bambini si immedesimeranno nei personaggi raffigurati dal Guercino attraverso costumi, pose ed espressioni, per un momento di gioco e di teatro barocco, creando dei veri tableaux vivants.

Prenotazione obbligatoria a informaturismo@comune.cento.fe.it

Pinacoteca San Lorenzo

ore 18:30 Inaugurazione con accompagnamento musicale

“Il quadro di argenti di Paolo Antonio Barbieri. Le nature morte della Civica Pinacoteca di Cento”

“Tre presepi settecenteschi dalla collezione Sandra e Alberto Alberghini”

Alessandro Creola (sax) e Alessandra Ziveri (arpa)

Chiesa del Santissimo Nome di Dio, via Gennari

ore 17.00 Different things

Rassegna “Musica e Arte a Cento” a cura della Fondazione G. Borgatti

Domenica 4 dicembre, ore 18.30

Pinacoteca San Lorenzo

Merry Christmas. Concerto Ensemble Campagnoli

a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

Ingresso libero

Mercoledì 7 dicembre

Cinema Don Zucchini, ore 21.00

Conferenza del Centro Studi Internazionale Il Guercino

Il Guercino in video. L’opera e la biografia dell’artista nei documentari televisivi.

A cura di Paolo Cova e con la partecipazione di prof.ssa Barbara Ghelfi

da Giovedì 8 dicembre

Centro storico

Ciùf ciùf… Sali sul trenino di Babbo Natale!

Un magico trenino ti porterà a conoscere Babbo Natale

ORARI TRENINO

Giovedì 8 Dicembre: ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00

Sabato 10 e 17 Dicembre: ore 15.00 – 19.00

Domenica 11 e 18 e Sabato 24 Dicembre: ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00

Piazza Guercino

Una lettera per Babbo Natale

Consegna a Babbo Natale la tua letterina e fai una foto insieme a lui nella sua casetta

ORARI VISITA A BABBO NATALE

8 Dicembre: ore 10.30-12:30 e 15.00-19.00

10 – 11 – 17 – 18 – 23 Dicembre: ore 15.00-19.00

24 Dicembre: ore 10.30-12.30

Pinacoteca San Lorenzo, ore 18.00

Christmas Time Quintet

Roberta Righi Voce

Carmen Falconi Pianoforte a coda

Pamela Falconi Flauto

Francesca Salvi Percussioni

Gian Luca Ravaglia Contrabbasso

Galleria Sacquegna, dalle ore 17.00

BIF – Bimbi in Festa – Babbo Natale vi aspetta!

Distribuzione di piccoli doni e dolciumi a cura di Pro Loco del Gambero di Cento

Sabato 10 dicembre

Pinacoteca San Lorenzo, ore 18.00

Note di Festa. Concerto del gruppo vocale Tavolata Armonica

Ingresso libero

Centro storico, ore 16.30

Babbo Natale Street Band

Banda musicale natalizia per le vie del centro storico

Domenica 11 dicembre

Casa Provenzali, ore 15.00-18.00

Guercino sotto le Stelle – Con la Cultura si mangia

Giovani guide volontarie accompagneranno i visitatori alla scoperta delle stanze di Casa Provenzali. Le offerte dei visitatori saranno interamente devolute all’Emporio gestito dall’organizzazione non profit CENTOSOLIDALE Aps

Prenotazioni e informazioni: informaturismo@comune.cento.fe.it

Pinacoteca San Lorenzo, ore 19.00

Il giro del mondo in 80 minuti. Concerto dei Novensemble

Il concerto rientra nel progetto SMART del Comune di Cento per la sicurezza e la prevenzione sul territorio

Martedì 13 dicembre

Auditorium Pandurera, ore 21.00

Tra la carne e il cielo

Pasolini/Bach con Moni Ovadia

Giovedì 15 dicembre

Biblioteca Civica Patrimonio Studi, ore 17.00

Assaggi di Natale all’ora del tè

Letture per bambine/i 4-7 anni gustando insieme una tazza di tè

Info: prestitobiblio@comune.cento.fe.it – 0516843145

Dal 16 dicembre al 28 gennaio

Biblioteca Civica Patrimonio Studi

Mostra “Ferrara, una storia d’acque. Un itinerario coi matematici ferraresi”

realizzata dall’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Matematica e Informatica

A cura di Alessandra Fiocca

Orari d’apertura: dal lunedì al sabato 8.30-13.00 / lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 14.30-18.30

Info: prestitobiblio@comune.cento.fe.it – 0516843145

Venerdì 16 dicembre

Piazza Guercino, ore 16.45

Letture di Natale sotto l’Albero

Letture animate per bambine/i dai 3 anni con Musicafiaba

Sala F. Zarri, ore 21.00

Comune di Cento – Comune di Pieve di Cento

“Il fiume Reno e i ponti tra Cento e Pieve. Una storia secolare”

Alessio Costarelli, storico dell’arte, presenterà il volume di Daniele Biancardi, Tiziana Contri e Alessandra Fiocca

Sabato 17 dicembre

Cinema Don Zucchini, ore 10.00

Visioni disturbate per genitori con bambini 0-18 mesi

In collaborazione con il Don Zucchini

Pinacoteca San Lorenzo, ore 18.00

Che Natale sarà

Maria Antonietta Centoducati e Gianni Bineli – attori; Ovidio Bigi – pianoforte. Ingresso libero

Domenica 18 dicembre

Piazza Guercino, dalle ore 16.30

Neve in Piazza!

A cura di Pro Loco Cento

Pinacoteca San Lorenzo, ore 18.00

Sherrita Duran Gospel Show

Sherrita Duran

Alice Maia, Guillaume Goufan, Paola Leslie, Mimì Calvano Coristi

Enrico Salvato Pianoforte

Martedì 20 dicembre

CSO Gruppo Verde, via Nuova 31 – Corporeno, ore 17.00

Rappresentazione della Natività Mistica di Botticelli

Giovedì 22 dicembre

Biblioteca Civica Patrimonio Studi, ore 17.00

Assaggi di Natale all’ora del tè

Letture per bambine/i 4-7 anni gustando insieme una tazza di tè

Venerdì 23 dicembre

Piazza Guercino, ore 18.30

Cantiamo in coro sotto l’albero

A cura della Scuola di Musica Fra Le Quinte

Pinacoteca San Lorenzo, ore 21.00

Waiting for Christmas

Concerto di Natale dell’Orchestra giovanile centese

Lunedì 26 dicembre

Pinacoteca San Lorenzo, ore 15.30

A caccia del Guercino! Caccia al tesoro in Pinacoteca

Ad ogni bambino verrà fornita una mappa delle sale con un percorso da completare per cercare piccoli particolari, caratteri strani, dettagli apparentemente insignificanti nelle opere d’arte. Chi avrà lo sguardo più aguzzo, la pazienza più allenata e l’intuito più fine, si aggiudicherà la palma del “Conoscitore d’Arte” e un simpatico premio.

Prenotazione obbligatoria a informaturismo@comune.cento.fe.it

Auditorium Pandurera, ore 17.00

Concerto Banda G. Verdi di Cento

Mercoledì 28 dicembre

Palazzetto dello Sport, ore 21.00

La fabbrica dei sogni

Musical realizzato dalla Compagnia BIT

Tutti gli eventi sono gratuiti

Per informazioni: 051.6843334 / e-mail: informaturismo@comune.cento.fe.it

www.comune.cento.fe.it

Pinacoteca Civica san Lorenzo

Piazzetta Cardinal Lambertini, Cento FE

Ingresso libero

Orari di apertura:

3–8-10-11-16-17-18-23-26 dicembre 2022: ore 15.30-19.30

4 dicembre 2022: ore 15.30-17.30

23 dicembre 2022: ore 15.30-19.30 e 20.30-23.30

6-7-8 gennaio 2023: ore 15.30-19.30

