ATTIVO IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VACCINAZIONE CONTRO DIFTO-TETANO-PERTOSSE PER LE DONNE IN GRAVIDANZA

Nel corso della gravidanza sono caldamente raccomandate le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse (dTpa) e – quando la gestazione si verifica nel corso di una stagione influenzale – influenza, che devono essere ripetute ad ogni gravidanza.

Le future mamme che intendono vaccinarsi contro Difto-Tetano-Pertosse sono invitate a prenotare l’appuntamento rivolgendosi a:

1) sportelli CUP – Farmacie, senza impegnativa del medico curante, chiedendo un appuntamento per la prestazione “91-80108 vaccinazione gravide”;

2) ambulatori ostetrico-ginecologici dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara nel corso delle visite di controllo.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere la sede, il giorno e l’ora della vaccinazione, possibile su tutto il territorio provinciale.

La vaccinazione, raccomandata e gratuita, va effettuata nel periodo compreso tra la 27° e 36° settimana di gravidanza (il periodo ideale è la 28° settimana), anche se si è già vaccinate.

Consente di proteggere i neonati dal rischio di contrarre la pertosse nei primi mesi di vita, che li espone inevitabilmente al rischio di gravi complicanze respiratorie. Il vaccino si è dimostrato sicuro sia per la donna gravida che per il feto.

La Regione Emilia-Romagna, nell’ultimo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale del 21 marzo scorso, ha rafforzato l’importanza della vaccinazione anti Difto-Tetano-Pertosse per le donne in gravidanza, per la salute della mamma e del nascituro.

