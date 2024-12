AUMENTO DELL’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, CALDARONE: “Pacco regalo della Giunta Accorsi”

In arrivo un altro regalo di Natale dal Sindaco Accorsi e la sua giunta per gli esercenti del Comune di Cento.

Probabilmente, la fretta di dover approvare il bilancio comunale la mattina del 31 di dicembre, è legato al bisogno di assicurarsi che già da gennaio entrino in vigore gli aumenti del 15% previsti per l’occupazione del suolo pubblico e le affissioni pubblicitarie.

Con questa scelta, si rischia di mettere in difficoltà le piccole e medie imprese locali che vorrebbero continuare ad investire sul territorio centese, ma che da sempre sono penalizzate dalle scelte di questa giunta.

I ristoratori e i commercianti rischiano seriamente di trovarsi in difficoltà, dovendo rinunciare alla partecipazione ad iniziative che li porterebbe ad avere solo svantaggi economici dovuti all’aumento spropositato delle tariffe.

Gli espositori pubblicitari, saranno costretti a chiedere un aumento ai propri clienti, mettendo in difficoltà piccoli imprenditori e aziende locali che attraverso la pubblicità, portavano avanti la loro attività.

Tutto ciò è inammissibile e incomprensibile, soprattutto perché il sindaco e la sua giunta, non si sono fatti scrupoli a spendere i soldi dei centesi per far stampare da una cooperativa di Bologna, un giornalino per autocelebrarsi, penalizzando i giornali centesi.



Capogruppo Francesca Caldarone

