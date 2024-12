BASKET: Le parole di Coach Di Paolantonio prima della sfida contro Vigevano

“Ci stiamo allenando consapevoli della grande importanza di questa partita che arriva quasi a metà campionato, quindi ce ne saranno ancora tantissime da giocare, però si tratta di uno scontro diretto, in casa e sappiamo quanto possa contare alla fine dell’anno. Centrare l’obiettivo stagionale passerà dalla bravura nel centrare gli scontri diretti, è una partita che vale doppio. Siamo sempre in condizioni complicate, con Matteo Graziani ci alleniamo in maniera più congrua, ma in partita abbiamo rotazioni cortissime, adattando giocatori in ruoli che non sono il loro e perdendoli in posizioni più consone e ci mancano, onestamente, anche un pò di punti che Carlos e Alessandro sicuramente hanno nelle mani. Siamo in fase emergenziale, ma come fatto con Nardò, dovremo ottimizzare per centrare una vittoria fondamentale per il percorso Salvezza. Vigevano è una squadra che in trasferta ha dato filo da torcere a diverse squadre, sta cambiando, hanno aggiunto un giocatore come Raspino, di grande esperienze e atletismo, un’arma in più per loro sicuramente. Noi stiamo preparando la partita contro il loro roster completo. Credo che il loro baricentro sia indirizzato verso gli esterni con giocatori che producono molto. Faccio un appello ai nostri tifosi, nonostante le feste, abbiamo bisogno di loro per compiere un passo importante verso il nostro traguardo.”

